The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.07.22 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.07.22 ISIN Name CA37186Q3089 GENESIS METALS CORP. GB00BJ56HG01 UMUTHI HEALTH.SOL.LS-,001 GB0009252882 GSK PLC LS-,25 NL0000440618 NEWAYS EL. INTL EO-50 SE0017070907 MOMENTUM SOFTW. GROUP AB