The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.08.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.08.2023 ISIN Name CA13509T1057 CANADA HOUSE CANNAB. GRP CA7562302074 RECHARGE RESOURCES LTD. LU1093307442 OSS.(L)-OSMAIGESC ETF1CEO LU1128926646 HVB OPTI SEL.BALANCE R2 US00972G1085 AKARI THER.ADR/100 LS-,01 US03966V1070 ARCONIC CORP. DL-,01 US2537484048 DIFFUSION PHARMA. DL-,001 US42328V6039 HELIUS MEDICAL TECHNOLOG.