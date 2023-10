Finanztrends Video zu Silber



The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.10.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.10.2023. ISIN Name CA43087N1050 HIGHLANDER SILVER CORP. DE000A0L1NN5 HELIAD EQ.PARTN. NA O.N. DE000CZ45VX1 COBA OMH 20/24VAR KYG508751065 JE CLEANTECH H.LTD 0,001 US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD INC. US03842K2006 AQUABOUNTY O.N. US6025661017 MIND TECHNOL. INC. DL-,01 US63937X2027 NAVIDEA BIOPHARM. DL-,001 US87165P1021 SYNTHOMER PLC UNSP.ADR/4 US8852601090 THORNE HEALTHT. DL-,0001 XS1808984501 PIAGGIO + C. 18/25 REGS