The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.09.2022. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.09.2022. ISIN Name GB00B7LHJ340 PHOENIX GL.RES.CONS.LS-10 IE00BL53QQ85 NABRIVA THERAPEUT. DL-,01 US87184Q1076 SYROS PHARMACEUT. DL-,001 US90238J1034 TYME TECHNOLOGIES DL-0001 US9029251066 USA TRUCK INC. DL-,01