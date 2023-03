The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.03.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.03.2023. ISIN Name CA67092F1045 NUVO PHARMACEUTICALS INC. FR0013183571 TEREOS FIN. GR.I 16/23 MXP001691213 AMERICA MOVIL L US03937Y2063 ARCELORMIT.SA.ADR 1/RC 1 US82935M1099 SINOPEC SHAN H YC1ADR/100