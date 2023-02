The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.02.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.02.2023 ISIN Name GB00BJL5BR07 4D PHARMA PLC LS -0025 MHY737601945 SEANERGY MARIT.HLD.-,0001 NO0010931900 FLYR AS NK -,002 XS1419661118 HANESB.FI.LU 16/24 REGS