The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.09.2022. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.09.2022. ISIN Name CA52737M1023 LEVIATHAN NATURAL PRODUCT CA55379R1073 M3 METALS CORP. IM00BDD7WV31 NEPI ROCKCASTLE EO -,01 US1280582032 CALADRIUS BIOSC. DL-,001 XS1508586150 SELP FINANCE 16/23