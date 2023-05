The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.05.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.05.2023. ISIN Name AU000000NWE2 NORWEST ENERGY GB00BN0SMB92 CAPRICO.EN. LS-,016153846 GRS314003005 MIG HOLDINGS S.A. EO-,40 SE0000273294 MEDIVIR AB B SK 10 US27888N3070 BITNILE METAVERSE DL-,001 US30162V7064 EXELA TECHS INC. DL-,0001 US52634T2006 LENTA GDR S 1/2 US761519BF37 REVLON CONSUMER 16/24 US9840155033 XENETIC BIOSCIENCES