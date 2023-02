The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.02.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.02.2023 ISIN Name US04685N1037 ATHENEX INC. US2123263004 CONTRAFECT CORP. DL-,0001 US28531P1030 ELECTROCORE INC. DL-,001 XS1841967356 DKT FINANCE 18/23 REGS