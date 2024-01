The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.01.2024 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.01.2024 ISIN Name US40624Q3020 HALLMARK FINL SVCS DL 1 US7864492076 SAFEGUARD SCIENT. DL-,10 US91818X2071 UXIN LTD. ADR/30 CL.A YC1