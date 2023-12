Finanztrends Video zu Palladium



The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.12.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.12.2023 ISIN Name AT0000A1PY49 CLEEN ENERGY AG CA13646R5096 CANADIAN PALLADIUM RES FR0010754127 AMUNDI ETF EO INFLATION FR0010754135 AM.GBD EO BIG 1-3 ETF EOA FR0010754143 A.ETF-GV.BD EO B.IG 10-15 FR0010754168 AMUNDI ETF-GV.EO B.IG 3-5 FR0010754176 AM.ETF GOV.BD EO BR.IG5-7 IE00BNC0M681 UBS(I)EUR.E.U. AEOA LU0721553864 BS(L)FS-BB EO ALCRP.EOAD LU2198882362 MUL-LYX.NZ2050S+P WCL.DLA NO0010262686 GC RIEBER SHIPPING NK 1,8 SE0009973357 GUARD THERAPEUTICS INT.AB SE0020999639 COPPERSTONE RES. AK AK US54975P1021 LUFAX HLDG SP.ADS 1/2 US87807D2027 TC BIOPHARM(HLD.)SP.ADS/1