The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.11.2022. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.11.2022. ISIN Name BE0974429624 PHARMASIMPLE S.A. FR0000072894 CAST S.A. O.N. US1591791009 CHANNELADVISOR DL-,001 US49720K1016 KINTARA THERAP. DL-,001 US58471G3002 MEDIGUS SP.ADR/1 IL-,01 US7802491081 KONINKL.DSM ADR 1/4/EO 3 CA98421R1055 Xphyto Therapeutics Corp.