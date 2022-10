The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.10.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.10.2022 ISIN Name CA3646031003 GAMBIER GOLD CORP. CA8936621066 TRANSGLOBE EN. US71646E1001 PETROCHINA YC1 ADR/100