The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.09.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.09.2022 ISIN Name FR0011398874 SPINEWAY EO-,0001 GB0005758098 MEGGITT PLC LS-,05 SE0016829899 REBELLE AB US14912Y2028 CATCHMARK TIMP. TR. A US5645631046 MANTECH INTERN.CORP. A