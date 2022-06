The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.06.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.06.2022 ISIN Name BE0003760742 HOME INVEST BELGIUM CA00829A6016 AFRICAN GOLD GROUP INC. CA38063G1081 GOLD LINE RESOURCES LTD. CA3994522009 GROUP TEN METALS CA67001F1045 NOVAMIND INC. CA72004D1069 PIDEKA GROUP INC. CA88825L2003 TISDALES RESOURCES CORP. SE0000353898 MULTIQ INTERNATIONAL SK 1 SE0000412371 MOD. TIMES GRP M B SE0009267974 APPSPOTR AB O.N. SE0012569663 ECO WAVE POWER GLOBAL AB US23292E1082 DIDI GLOBAL SP.ADR/0,25 US8905341009 TOP GLOVE CORP. BHD 0,5 US9884971030 YULONG ECO-MATS DL-,00625