The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.02.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.02.2023 ISIN Name CA64128D2032 NEVADA EXPLORATION INC. DE000DDA0NX5 DZ BANK IS.C165 18/25 NZEVOE0011S3 EMBARK EDUCATION GRP DEF US21833P1030 CORBUS PHAR.HLDGS DL-0001