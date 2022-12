The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.12.2022. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.12.2022. ISIN Name DE000DZ1KHY7 DZ BANK CLN E.8889 AU0000007866 EMERGE GAMING LTD CA1125851040 BROOKFIELD ASSET MAN.A LV US001055AP78 AFLAC 15/25 US30259W1045 FG FINANCIAL GROUP DL-001 US571748BA95 MARSH+MCLENNAN COS. 16/23 XS1330978567 BALL 15/23