The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.11.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.11.2023 ISIN Name CA24378W1032 DEEP-SOUTH RES.INC. O.N. CA5005837037 KOOTENAY SILVER INC. NEW CA83569N1087 SONORAN DESERT COPPER LU2333210958 SUSE S.A. NL0012768675 IGEA PHARMA N.V. US09523Q3092 BLUE APRON HL CL.A -,0001 US92763M1053 VIPER ENERGY PARTNERS UTS