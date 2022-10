The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.10.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.10.2022 ISIN Name CA65341L2030 NEXUS GOLD CORP. O.N. FR0000060402 ALBIOMA EO-,0385 GB0003340550 FEEDBACK PLC LS-,0025 LU0152754726 MAINFIRST-EUR.VAL.ST. A LU0152755707 MAINFIRST-EUR.VAL.ST. C US22304C1009 COVETRUS INC. US30227H1068 EXTERRAN CORP DL-,01 US74979W1018 GRAVITAS EDUCATION ADR 1 US88087E1001 TERMINIX GLOBAL HOLDINGS US89853L1044 T2 BIOSYSTEMS DL-,001