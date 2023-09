The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.09.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.09.2023 ISIN Name DE0007847303 YMOS AG O.N. CA77289R2090 ROCKCLIFF METALS CORP. US03236M2008 AMYRIS BIOTECHN. DL-,0001 US0537348858 AVINGER INC. DL-,001 ZAE000149936 ROYAL BAFOKENG PLA.RC-,01