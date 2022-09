The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.09.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.09.2022 ISIN Name CA0901871057 BILLY GOAT BRANDS LTD CA29259W1068 ENCORE ENERGY CORP. DE000DDA0T43 DZ BANK IS.A1187 DE000ETF9058 LYXOR 1-SDAX(DR)U.ETF I DE000ETF9504 LYXOR1-EO STOXX50(DR)UE I FR0010501692 GENERIX GROUP EO -,50 GB00BKC93834 PAR.CAP.HLD. 20/22 MTN US42365Q1031 HEMISPHERE MEDIA GROUP