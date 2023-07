The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.07.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.07.2023 ISIN Name CA3613331071 G6 MATERIALS CORP.C. CA43366H7040 HIVE BLOCKCHAIN TECHS CA45107N2059 ICONIC MINERALS LTD CA45675G1037 INFINITY STONE VENTURES CA89465L1040 TREATMENT.COM INTL O.N. CA92838A1021 VISIONARY GOLD CORP. DK0060733368 LAURITZ.COM GP.A/S DK-,10