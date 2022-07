The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.07.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.07.2022 ISIN Name CA00108V1022 AEX GOLD INC. FR0012789949 EUROPCAR MO.GRP A EO 0,01 GB00BJ56HG01 UMUTHI HEALTH.SOL.LS-,001 IE0032746863 JHCAP-INTECH US CORE ADA IE0032746970 JHCAP-INT.US CORE AEOAHD