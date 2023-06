The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.06.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.06.2023. ISIN Name FR001400D5I2 VERGNET S.A. EO 0,0001 LU2334363566 OBOTECH ACQUISITION EO1 US3665052045 GARRETT MOTION INC. PFD.A US42805E3062 HESKA RESTR. NEW DL-,001