The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.06.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.06.2022 ISIN Name CA0977511017 BOMBARDIER INC. CL. A CV CA64079L1058 NEPTUNE WELLNESS SOL. SE0016785794 FASTIGHETSB.EMILSHUS PRF. US75972A3014 RENEWABLE EN. GRP NEW