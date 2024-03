The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.03.2024 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.03.2024 ISIN Name CA3649341094 GAMESQUARE HOLDINGS INC. GB00BKPGBB09 FORWARD PARTN.GRP.LS -,01 IE00BMQ8YK98 HANETF-ETCGD.ASS.BL.E.DLA SE0009889157 VAXXA AB US69012T2069 OUTLOOK THERAPEUT. DL-,01