The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.03.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.03.2023 ISIN Name BE0003807246 PICANOL N.V. NOM. LU1769088581 MUL-LYX.MSCI EM ESG L.E.A US4976341051 KIROMIC BIOPHARMA INC.