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Medallion Resources - XFRA : Deletion of Instruments from Boerse Frankfurt - 13.02.2024 I
13.02.24 21:03
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The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.02.2024 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.02.2024 ISIN Name BE0003545531 SOLVAC SA NOM. CA40054H1038 G2M CAP CORP. CA5839352005 MEDALLION RES NEW CA8465011044 SPARC AI INC. FR001400I939 TECH. CREAT. STUD. EO-,01 GB00B0MY6Z69 BNYM ASIAN INC. LS INC GB00B1RXYT55 M+G I.(1)-M+G GL.TH. ADL GB00B2PSLK99 BARING GER.GR.TR. INC. EO GB0000796242 BARING EURO.SE.TR.DIS.UTS GB0000799923 BARING EAST. TR. ACC.UTS GB0000804335 BARING EUR.GR.TR. DIS.UTS GB0000822576 BARING GER.GR.TR.ACC.UTS GB0001441137 CT IF(UK)-CT ASIA RALS GB0008192063 BARING GER.GR.TR.ACC.EO GB0030655780 BARING EURO.SE.TR.DIS. EO GB0030932676 M+G I.(1)-M+G GL.TH. EOA GB0033521955 BARING EAST.TR.ACC.(DL) IE00B0JY6M65 PINEBR.GL-INDIA EQUITY A IE00B0JY6N72 PBR.GL-GL.EM.MKTS F.E.F.A IE0001256803 JHCAP-US STR.VAL.A DLI IE0001257090 JHCAP-US STR.VAL.AEOAHD IE0004444828 JHC-J.H.OPPORT.ALP. ADLA IE0004445239 JHC.-J.H.US FORTY AADL IE0005264431 JAMS-J.A.P.INC.(IRL)ADLA IE0005272640 JAMS-JUP.CHINA EQU. ADLA IE0009BOA4C9 KALERA PLC DL-,0001 IE0009511647 JHC-J.H.OPPORT.ALP. AEOA IE0009531827 JHC.-J.H.US FORTY AAEOHD IE0030412666 PBR.GL-EUR.SM.CAP EQU. A1 KYG2159V1418 SINOPHARM TECH H.HD-,3125 KYG216211188 BIT ORIGIN LTD. DL-,01 KYG3166N1060 EPIC ACQ.CORP. A EO-,0001 KYG508752055 JE CLEANTECH H.LTD 0,003 KYG5223X1429 KAIXIN AUTO HLD.DL-,00075 KYG5313A1013 EAST BUY HOLD. DL-,00002 KYG6096M1226 APTORUM GROUP A DL-,00001 LU0012195615 DAN.IN.SICAV-DENM.FOC. A LU0040769829 GSF-GS GL.EQ.IN.PTF. DL LU0049527079 CSIF14-CSL SWISS FR.B.B LU0050126431 GSF-ASIA EQU.PTF USD LU0065004045 G.SACHS FDS-US COR.E.P DL LU0082087940 GS US ENHCEQ PC LU0083344555 GSF-EM.MKTS EQ.PTF P LU0085580271 DAN.INV.SICAV-GL EM.MA. A LU0094480398 GSF-JAPAN EQU.PTF SNAP DL LU0094488615 G.SACHS FDS-GL.H.Y.EUR HG LU0095527585 GS EUROZ.EQ. PC
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,0072 $
|0,0074 $
|-0,0002 $
|-2,70%
|01.01./01:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA5839352005
|A2DVJY
|0,062 $
|0,0040 $
Werte im Artikel
27,64
+0,88%
38,04
+0,85%
52,65
+0,75%
35,75
+0,73%
2.560
+0,73%
29,60
+0,71%
44,95
+0,65%
219,02
+0,58%
27,57
+0,51%
71,36
+0,42%
50,02
+0,40%
51,84
+0,36%
19,80
+0,33%
4,89
+0,20%
11,66
+0,17%
17,84
+0,17%
10,30
+0,10%
81,54
+0,09%
14,25
+0,07%
2,08
+0,07%
9,95
+0,01%
11,32
0,00%
59,47
0,00%
4,55
0,00%
32,49
-
21,02
-
70,41
0,00%
-
0,00%
106,00
0,00%
3,92
0,00%
0,28
0,00%
4,91
0,00%
0,16
0,00%
9,70
0,00%
1,62
0,00%
0,064
0,00%
494,37
-0,14%
2,25
-0,20%
241,74
-0,24%
52,18
-0,29%
62,30
-0,29%
38,37
-0,54%
1,50
-1,32%
25,49
-1,35%
0,75
-2,58%
0,0072
-2,70%
-
-99,00%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Berlin
|0,0095 €
|0,00%
|13.02.24
|Nasdaq OTC Other
|0,0072 $
|-2,70%
|13.02.24
|Frankfurt
|0,0025 €
|-44,44%
|13.02.24
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