The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.02.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.02.2023 ISIN Name LU0106236937 SISF EUROP.LAR.CAP A ACC CA45170B1040 IDLE LIFESTYLE (SB.VT.) KYG041191068 PATHFINDER ACQ.A DL-,001 US37229T3014 GENIUS BRANDS DL-,001 US92259F1012 VELODYNE LIDAR INC.