The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.12.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.12.2023. ISIN Name CA4433003064 H2O INNOVATION INC. CA45251C2031 IMINING TECHNOLOGIES INC. IE00BFWXDW46 FT ICAV-FR.EUR.EQ.ETF EOD LU0341736568 Goldman Sachs Asset Management B.V. LU0546688564 Goldman Sachs Asset Management B.V.