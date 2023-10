The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.10.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.10.2023. ISIN Name CA75942W1023 RELEVIUM TECHN. INC. IT0005504797 KI GROUP S.P.A. SE0002016261 ENERGYO SOLUTIONS INVEST US4833792025 KALEYRA INC. NEW US83192H1068 SMILEDIRECTC. A DL-,0001