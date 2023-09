The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.09.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.09.2023. ISIN Name AU000000LCT6 LIVING CELL TECHS CA83011Y1088 SIXTH WAVE INNOVATIONS DK0060534915 NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 US02607T1097 NECESSITY RETAIL REIT US0436356069 ASCENT SOLAR TEC.DL-,0001 US55910K1088 MAGENTA THERAP. DL-,001 ZAE000015889 NASPERS LTD. N RC-,02