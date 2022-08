The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.08.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.08.2022 ISIN Name CA5504351019 LUPAKA GOLD CORP. IT0005136681 COIMA RES SPA SIIQ PLLOTOS00025 GRUPA LOTOS S.A. ZY 1 SE0007048020 COLLECTOR AB (PUBL) US74841Q1004 QUHUO LTD SP.ADR/1 CL.A XS1814787054 SUNSH. MID 18/26 REGS