The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.05.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.05.2023 ISIN Name CA89157R1047 TOUBANI RESOURCES INC. FR0000120388 RECYLEX S.A. EO 0,37 IT0005108359 CASSIOPEA S.P.A. EO 1 NO0010893803 SEAWAY 7 ASA NK-,10 US04537Y1091 ASPIRA WOMENS HEA.DL-,001 US172967MR94 CITIGROUP 20/24 FLR US35655L1070 FREEL.THERAP.HLD.SP.ADS/1 US53630X1046 LIPOCINE INC.NEW DL-,0001 US92332W1053 VENUS CONCEPT INC. -,0001