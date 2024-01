The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.01.2024. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.01.2024. ISIN Name IE00BD5KGK77 INVESCOMI GS EFI EM A IE00BFG1RG61 INVESCOMI GS EQ F WORLD A IE00BMW3NY56 INVESCOMI GS EQ F EUROPE IE00B3LK4Z20 INVESCOMI MSCI EUROP VAL IE00B60SWZ49 INVESCOMI STOXXEURO S200 CA9484452003 WEB3 VEN.INC. (SUB.VTG.) IE00B60SX063 INVESCOMI STOXXEURO M200