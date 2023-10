The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.10.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.10.2023. ISIN Name CA22608C2022 CREST RESOURCES INC. CA38940L1067 GRAYCLIFF EXPLORATION LTD CA56389K1084 MANNING VENTURES INC. DE0005408116 AAREAL BANK AG IE00BHZKHS06 L+G-L+G US EN.INF.MLP US6365181022 NATL INSTRUMENTS DL-,01 US78396V1098 SCWORK CORP. DL-,01 US9837FR1002 SPRUCE POWER HOLDING CORP