The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.08.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.08.2023 ISIN Name CA0160951012 ALIANZA MINERALS CA60800C1095 MOGO INC. CH0522213468 ACHIKO AG SF -,01 USU2214YAB66 ARCONIC 20/25 REGS US16961L1061 CHINOOK THERAP. DL-,0001 US44267D1072 HOWARD HUGHES CORP.DL-,01 US62526P2083 MULLEN AUT. INC. DL -,001 XS1710653137 TAKKO LUX.2 17/23 REGS XS1710653483 TAKKO LUX.2 17/23 REGS