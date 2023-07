The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.07.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.07.2023. ISIN Name CA92027E1051 VALOUR INC. US46583P1021 IVERIC BIO INC. DL-,001 US5856464095 MELROSE IND. UNSP.ADR/4