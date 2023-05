The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.05.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.05.2023. ISIN Name AU000000NCZ9 NEW CENTURY RES CA68573L2066 ORCHID VENTURES INC. CA70434D1006 PAYCORE MINERALS INC. DE000A2GSYK2 GK SOFTWARE INH ON Z,VERK DE000A32VPU0 MTU AERO ENGINES NA NEUE GB00BYZ2R301 MYHEALTHCHECKED LS -,001 PLSMLNG00010 SUMMA LINGUAE S.A. ZY-,10 US4268971045 HEPION PHARMACEUT. DL-,01