The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.04.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.04.2023 ISIN Name CA09076N2086 BINOVI TECHNOLOGIES CORP. CA1054A71091 BRASCAN GOLD INC. CA29287W1023 ENGINE GAMING + MEDIA INC CA36468F1053 GAMESQUARE ESPORTS INC CA55940P1018 MAGNET FORENSICS SUB.VTG. CA60743K4081 MOBIO TECHS INC. CH0002497458 SGS S.A. NA SF 1 DE000A0B65S3 PAION O.N LU0099841511 MULTI.-JB ST.BAL.EUR A LU0108180364 MULTI.-JB ST.GR.EO A US00847L2097 AGILE THERAPEUTIC.NEW US09229E2046 BLACKBOXSTOCKS NEW DL-001 US54911Q1076 LOYALTY VENTURES DL-,01 US87943Q1094 TEL. AUS. AG ADR 2/O.N.