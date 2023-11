The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.11.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.11.2023. ISIN Name GB00BN7ZCY67 ERGOMED PLC LS -,01 CA12671H1055 CWC ENERGY SVCS CA38153W5000 GOLDSTAR MINERALS NEW CA89465L2030 TREATMENT.COM INTL O.N. SE0009268154 AAC CLYDE SPACE AB O.N.