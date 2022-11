The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.11.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.11.2022 ISIN Name CA05354K3047 AVCORP INDS INC. CA5368741008 LITHOQUEST RESOURCES INC. CA89901P1071 TUDOR GOLD CORP. O.N. DE0006204407 KUKA AG SE0011178763 PHARMACOLOG I UPPSALA AB US16939P1066 CHINA LIFE INS.CO. ADR/5 US20717E1010 CONFORMIS INC. DL-,00001 US48666KAV17 KB HOME 2023 US89532E1091 TREVENA INC. DL-,00