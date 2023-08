The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.08.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.08.2023. ISIN Name CA37892G1072 GLOBALBLOCK DIG.ASS.TRAD. CA94946J1084 WELLBEING DIGITAL SCIENCE US03783T1034 APPHARVEST INC. DL-,0001 US4564631087 INDS BACHOCO SAB ADR/12 US54570M1080 LOTTERY.COM INC. DL-,0001