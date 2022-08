The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.08.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.08.2022 ISIN Name DE0005751986 SMT SCHARF AG GB00B42VYZ16 ASSETCO PLC LS-,10 US46032V1061 INTL SEAWAYS INC. DL25