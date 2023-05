The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.05.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.05.2023 ISIN Name US12776P3091 CAPRICORN EN. ADR NEW/2 US74374N1028 PROVENTION BIO DL-,0001 US8902608624 TONIX PHARMA. DL-,001 US92212A1088 VANTAGE TOW.UNSP.ADR/0,50 XS2407361109 GAMMA BONDCO 21/26 REGS