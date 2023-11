The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.11.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.11.2023 ISIN Name CA87000A1049 SWARMIO MEDIA HOLD. INC CA9494621050 THE WELL TOLD COMPANY INC CA9837871024 X1 ENTERTAINMENT GROUP CA98420Q2071 XORTX THERAPEUTICS LU0212992860 AXA WLD-FR.EU.MICR.ATEOPF LU1737653045 AIS-M.NA ESG B.CTB UETFED LU1861136247 AIS-AIMU SRIPAB UETFDREOA US00444P1084 ACER THERAPEUTICS DL,0001 US65343C1027 NEXTGEN HEALTHC. DL-,01