The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.08.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.08.2022 ISIN Name CA13467N1087 CAMROVA RES INC. CH1132966354 INSELSPITAL 21/29 US0248351001 AMERICAN CAMPUS SBI DL-01 US3953301039 GREENLANE HLDGS A DL-,01 US6746311066 OCEAN BIO-CHEM INC.DL-,01