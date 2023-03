The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.03.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.03.2023 ISIN Name NO0003108102 ARRIBATEC GROUP NK 0,28 NO0010793243 AYFIE GROUP NK-,25 BMG637AM1024 MYOVANT SCIENC. DL-,00001 CA00971M1068 AKANDA CORP. CA44702L1022 HUNTSMAN EXPLORATION INC. DK0061552437 COPYRIGHT AG.A/S DK 0,04 LU0392495023 LYXOR MSCI PACIFIC ETF I LU0392496260 LYX MSCI EU MID CAP ETF I LU0392496344 LYX EUROPE SMALLCAP ETF I LU0947415054 LYX FTSE CHINA A50 ETF I US26943B1008 FIRST EAGLE ALTERN.CAP. US6496045013 NEW YORK MTG TRUST DL-,02 US68570P1012 ORCHARD THERAP.SP.ADRS/