The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.01.2024 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.01.2024 ISIN Name CA45569M1095 INDIGEN. BLOOM HEMP CORP. CA8204391079 SHAWCOR LTD NEW CA87043J1049 SWEET POISON SPIRITS INC. GB00BF3ZNS54 VENATOR MATERIALS DL-,001 US5907171046 MESOBLAST SP.ADRS 144A/5 VGG1144D1252 BIT BROTHER LTD. XS1982682673 SACYR 19/24 CV