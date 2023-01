The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.01.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.01.2023 ISIN Name CH0012684657 BOBST GROUP S.A. NA SF 1 BMG8220B1476 SKYFAME REA.HLDGS-0,00333 CA38150M1095 GOLDPLAY MINING INC DE000DDA0QW0 DZ BANK IS.C180 19/25 DE000DFK0QC8 DZ BANK IS.C343 22/24 US0533061067 AUTOSCOPE TECHN. DL-,01 US40145Q4010 GUARDI.HEALTH NEW DL-,001 US78112T2069 RUBICON TECHN. NEW DL-001 XS2127478316 MOD.LD (CHN) 20/24 XS2277613423 MOD.LD (CHN) 21/23